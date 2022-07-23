Недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области недропользователи самовольно изменили русло реки Кулужон, чтобы добывать золото, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первый заместитель руководителя Антикора ВКО Талгат Башев выехал на место, где, по словам жителей района Самар, ведется незаконная добыча золота. В результате выяснилось, что недропользователи самовольно изменили русло реки Кулунжон, тем самым нанося огромный ущерб экологии региона.
Ряд активистов села Самар написали обращение по данному делу, в настоящее время проводится проверка уполномоченными органами", - сообщили в департаменте Антикоррупционной службы ВКО.
Талгат Башев рассказал, что на сегодняшний день департаментом антикоррупционного ведомства проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере экологии.
Тема экологии для проведения внешнего анализа нами выбрана не случайно, поскольку проблемы в данной сфере являются одними из актуальных в нашем регионе. Внешний анализ проводится в целях выявления коррупционных рисков, пробелов и противоречий экологического законодательства" - отметил он.
Всего антикоррупционной службой по ВКО за 2021-2022 года в отношении должностных лиц Кокпектинского района (район Самар до июня 2022 район по административной принадлежности относился к Кокпектинскому району) зарегистрировано 6 преступлений, из которых коррупционных - 5. К уголовной ответственности привлечены 5 лиц, из которых осуждено 2 лица.