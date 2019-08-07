В Улытау пройдёт ІІ Международный фестиваль этнокультурного наследия Jezkiik

Караганда. 6 августа. Kazakhstan Today - В местности Болатсай Улытауского района Карагандинской области 23-24 августа пройдёт ІІ Международный фестиваль этнокультурного наследия Jezkiik, передает Kazakhstan Today.

Фестиваль проводится в рамках программы "Рухани жангыру". В нем примут участие известные казахстанские и зарубежные артисты: ансамбль из Испании Carmen Guerrero Flamenco, сербский национальный оркестр "Абрашевич", оркестр DUHAJ, итальянская группа MORESCA NOVA и другие, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Фестиваль начнётся 23 августа с концертной программы у костра с участием солистов С. Абдыгали, Д. Аркенова, К. Карениной, Б. Рахимжанова (гитара), В. Слепухина (гитара), А. Севостьянова (баян), Б. Смагулова (кюйши), Б. Танатарова (кюйши). Также в этот вечер зрителям покажут фильм Amire, который был снят на киностудии "Казахфильм" и студии DAR Play.

В субботу, 24 августа, фестиваль продолжится концертом "Атадан калган асыл мура". В нём примут участие Академический оркестр имени Таттимбета, солисты С. Мусайын, Д. Аркенов, Г. Тапай, Ж. Баспакова, А. Улкенбаева (Алматы), Ж. Жузбаев (Нур-Султан), Ж. Сатыбалдиев (Алматы), С. Турысбеков (Нур-Султан), этно-группа HasSak (Алматы) и фольклорные ансамбли из Италии, Испании, Сербии, Венгрии.

Также в этот день на фестивале выступят фольклорно-хореографический ансамбль "Акку", народный ансамбль песни и танца "Токырауын толкындары" из Актогайского района, ансамбль домбристов, исполнители традиционных песен А. Косанова, У. Байбосынова, А. Мухият, жырши Е. Шалдыбеков.

По информации пресс-службы, в рамках фестиваля будет организован айтыс акынов "Улы дала дубірі", в котором примут участие известные акыны - заслуженный деятель РК Аманжол Альтаев и лауреат Государственной молодёжной премии "Дарын" Сара Токтамысова.

Гостям фестиваля покажут казахские народные традиции тусаукесер, бесікке болеу, беташар и другие.

Фестиваль этнокультурного наследия Jezkiik завершится Гала-концертом с участием театра национальных традиций "Арлан", звёзд казахстанской эстрады: Кыдырали Болманова, Каракат Абильдиной и группы "Дос-Мукасан", этнорокгруппы "Улытау" и групп Alatau serileri, "Назар" (город Алматы), степгруппы "Алтын батыр", заключили в пресс-службе.

Напомним: в пошлом году в местности Болатсай Улытауского района прошел I Международный фестиваль "Жезкиік" , собравший 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана.

В июне текущего года в Улытау прошел этнофестиваль "Кокмайса" , который посетили более 6 тыс. гостей. В программу фестиваля впервые включили такие национальные игры, как садак ату, кокпар и кыз куу, а также для участников был организован подъём на гору Едіге.

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