В УОЗ Алматы опровергли информацию о проверке прокуратурой деятельности службы скорой помощи

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В управлении общественного здоровья Алматы (УОЗ) заверили, что правоохранительные органы не проводят проверку в отношении деятельности ГКП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи", передает KAZAKHSTAN TODAY.

12 апреля на брифинге УОЗ Алматы прозвучала информация о том, что правоохранительные органы, в частности прокуратура Алматы, ведет расследование в отношении деятельности ГКП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи". Об этом было сообщено в некоторых средствах массовой информации. Управление общественного здоровья Алматы сообщает, что данная информация изложена некорректно, так как является оговоркой. Представитель УОЗ Светлана Султангазиева на онлайн-брифинге рассказала, что прокуратура расследует дело, связанное с нарушениями в работе скорой помощи . Прокуратура - это оговорка. Верная информация в том, что в отношении деятельности ГКП на ПХВ "Служба скорой медицинский помощи" ведется комплексная проверка компетентными органами ", - разъяснили в УОЗ.

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