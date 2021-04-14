В службе скорой помощи Алматы прокомментировали проводимую со стороны правоохранительных органов проверку

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В службе скорой медицинской помощи (ССМП) УОЗ Алматы прокомментировали проводимую со стороны правоохранительных органов проверку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" УОЗ Алматы, проверка правоохранительных органов назначена по обращению действующей администрации ССМП.

Внеплановой инвентаризацией на подстанциях были выявлены недостачи и излишки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, таких как СИЗы, маски, защитные экраны, резиновые сапоги и др. В целях объективного и беспристрастного расследования обстоятельств дела действующей администрацией ССМП информация была передана в соответствующие органы. По результатам проверки и расследования будут приняты меры соответствующего характера", - сообщили в пресс-службе скорой помощи Алматы.

Также в пресс-службе отметили, что касательно вопроса о несвоевременной выплате зарплат и надбавок задержек по выплате заработной платы сотрудникам ССМП нет.

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