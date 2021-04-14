В службе скорой помощи Алматы прокомментировали проводимую со стороны правоохранительных органов проверку

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В службе скорой медицинской помощи (ССМП) УОЗ Алматы прокомментировали проводимую со стороны правоохранительных органов проверку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" УОЗ Алматы, проверка правоохранительных органов назначена по обращению действующей администрации ССМП.
Внеплановой инвентаризацией на подстанциях были выявлены недостачи и излишки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, таких как СИЗы, маски, защитные экраны, резиновые сапоги и др. В целях объективного и беспристрастного расследования обстоятельств дела действующей администрацией ССМП информация была передана в соответствующие органы. По результатам проверки и расследования будут приняты меры соответствующего характера", - сообщили в пресс-службе скорой помощи Алматы.
Также в пресс-службе отметили, что касательно вопроса о несвоевременной выплате зарплат и надбавок задержек по выплате заработной платы сотрудникам ССМП нет.
Как сообщалось ранее, прокуратура начала проверку скорой помощи Алматы после жалоб сотрудников.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства