ОСИ в Алматы: алгоритм перехода из КСК и преимущество новой формы управления

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Нурбол Кажин рассказал о создании и работе новых форм ведения жилищного хозяйства - объединений собственников имущества и простых товариществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Говоря о механизме создания объединения собственников имущества и простых товариществ, замглавы управления жилищной политики города Алматы рассказал, что, согласно статье 42-1 закона РК "О жилищных отношениях", рассмотрение вопросов, связанных с управлением объекта кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума входят в компетенцию собрания собственников квартир, нежилых помещений, в том числе выбор формы управления.

В этой связи собственники квартир, нежилых помещений за 10 дней уведомляют всех собственников квартир, нежилых помещений о предстоящем собрании. При этом собрание созывается инициативной группой из не менее 10% собственников", - рассказал Кажин корреспонденту информагентства.

Алгоритм создания ОСИ и ПТ следующий:

Утверждается повестка дня:

- выбор формы управления (ОСИ, ПТ);

- избрание председателя ОСИ или доверенного лица ПТ (сроком на 1 год);

- избрание членов Совета дома (не менее трех собственников, сроком на 3 года);

- избрание ревизора или ревизионной комиссии (не менее трех собственников, сроком на 3 года);

- утверждение устава.

Проводится собрание. При участии более половины собственников решение принимается большинством голосов из числа присутствующих. При отсутствии кворума, проводится письменный опрос.

Проводится письменный опрос. При участии более половины собственников квартир, нежилых помещений решение принимается большинством голосов из числа участвующих.

Подведение итогов голосования. Оформляется протоколом с приложением листов регистрации и голосования.

Для регистрации ОСИ в органах юстиции необходимы следующие документы:

1. протокол собрания;

2. устав (2 экземпляра на русском и казахском языках);

3. квитанция об оплате госпошлины (1 МРП);

4. заявление.

Для включения ПТ в реестр Простых товариществ необходимы:

1. протокол собрания;

2. договор о совместном управлении (подписанный всеми собственниками квартир, нежилых помещений);

3. доверенность от всех собственников квартир, нежилых помещений;

4. заявление.

Замглавы управления также рассказал о преимуществах ОСИ перед существующими ныне КСК.

Внесенными поправками предусмотрена новая форма некоммерческой организации "объединение собственников имущества" по принципу "один дом - одно объединение - один счет", который предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома с возможностью мониторить поступления денег и их расходование", - подчеркнул спикер.

Он пояснил, что действующие органы управления в лице КСК, ПК, ПКСК, ТОО и т.д., которые одновременно управляют несколькими домами и имеют один счет на все дома, выступают как заказчиком, так и подрядчиком услуг по содержанию дома, будут заменены Советом дома (состоящим не менее чем из трех собственников), который ежемесячно отчитывается перед жителями.

При этом Собрание собственников остается высшим органом с правом делегирования некоторых функций Совету дома, то есть отпадает необходимость проведения общих собраний, письменного опроса всех жителей (выбор и смена формы управления, принятие решения о выборе управляющего, управляющей компании, заключении договора на 1 год, а также его изменении или расторжении)", - подчеркнул Кажин.

Основным преимуществом ОСИ, ПТ, по словам спикера, является непосредственное участие собственников в управлении своим домом.

Если ранее, действующие органы управления в лице КСК, ПК, ПКСК, ТОО и т.д., которые одновременно управляют несколькими домами и имеют один счет на все дома, выступают как заказчиком, так и подрядчиком услуг по содержанию дома, будут заменены Советом дома (состоящим не менее чем из трех собственников), ежемесячно отчитывается перед жителями", - отметил он.

Кажин также проинформировал, что для обеспечения организации разъяснительных работ среди собственников квартир, нежилых помещений по вопросам перехода на ОСИ и ПТ в каждом районе сформированы мобильные группы (представители управления жилищной политики, районных акиматов).

На вопрос о том, что делать собственникам квартир и нежилых помещений, если ОСИ будут плохо исполнять свои функциональные обязанности спикер ответил, что они вправе обратиться в жилищную инспекцию для осуществления государственного контроля в сфере управления жилищным фондом.

В заключение спикер добавил, что пандемия, введенный режим ЧП и ограничительные меры на территории города, в том числе запрет на собрания не позволили своевременно реализовать внесенные поправки.

Напомним, все КСК должны быть реорганизованы до 1 июля 2022 года.

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