В Уральске пять семей могут лишиться земельных участков из-за действий мошенника

Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 10 НОЯБРЯ - Акимат Уральска подал иски к пятерым жителям города с требованием вернуть в госфонд земельные участки. Землю им продал мошенник по фальшивым документам, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на издание "Уральская неделя".
В 2020 году пять семей из Уральска и районов купили земельные участки у частных лиц в Зачаганске. Все участки были на улице Лбищенской. Некоторые сразу начали строиться, кто-то решил подождать. Зимой 2021 года покупатели земли узнали, что их участки фигурируют в уголовном деле по обвинению некоего Амиржана Тлепова в мошенничестве. Тлепов рассказывал своим знакомым, что у него есть связи в акимате и что он может на них оформить документы на землю. Земельные участки он предлагал продать. За оформление земли на себя Тлепов обещал вознаграждение от 300 до 500 тысяч тенге. Далее Тлепов через риелтора подавал объявления об их продаже на сайте "ОЛХ" по цене от 6 до 8,5 млн тенге".
Как сообщает сайт, интрига этой криминальной истории в том, что на правоустанавливающих документах стоят гербовые печати акимата. Участки везде были зарегистрированы: была проведена топосъемка каждого из них, выполнено оформление в филиале НАО "Правительство для граждан по ЗКО", выписаны акты на право частной собственности. Все сделки по продаже и покупке участков оформлены у нотариуса. А спустя несколько месяцев покупатели узнали, что их земля фигурирует в уголовном деле, а сами они проходят по делу свидетелями. Все они получили повестки в суд. Акимат города подал иски к ним с требованием вернуть приобретенные ими земельные участки на баланс государства.
Мы - добросовестные покупатели", - заявляют покупатели участков, попросившие не называть свои фамилии.
Мы не свидетели, мы - потерпевшие. Кто-то из нас продал квартиры, чтобы купить эту землю, некоторые взяли кредиты. Многие ведут стройку", - рассказывают они.
Сейчас владельцы участков просят сотрудников акимата не отбирать у них землю.
Ранее сообщалось, что в Кентау мошенник обманул жителей на 15 млн тенге, обещая квартиры.