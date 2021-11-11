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В Уральске пять семей могут лишиться земельных участков из-за действий мошенника

10.11.2021, 14:43 49951
В Уральске пять семей могут лишиться земельных участков из-за действий мошенника
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 10 НОЯБРЯ - Акимат Уральска подал иски к пятерым жителям города с требованием вернуть в госфонд земельные участки. Землю им продал мошенник по фальшивым документам, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на издание "Уральская неделя". 
 

В 2020 году пять семей из Уральска и районов купили земельные участки у частных лиц в Зачаганске. Все участки были на улице Лбищенской. Некоторые сразу начали строиться, кто-то решил подождать. Зимой 2021 года покупатели земли узнали, что их участки фигурируют в уголовном деле по обвинению некоего Амиржана Тлепова в мошенничестве. Тлепов рассказывал своим знакомым, что у него есть связи в акимате и что он может на них оформить документы на землю. Земельные участки он предлагал продать. За оформление земли на себя Тлепов обещал вознаграждение от 300 до 500 тысяч тенге. Далее Тлепов через риелтора подавал объявления об их продаже на сайте "ОЛХ" по цене от 6 до 8,5 млн тенге". 

 
Как сообщает сайт, интрига этой криминальной истории в том, что на правоустанавливающих документах стоят гербовые печати акимата. Участки везде были зарегистрированы: была проведена топосъемка каждого из них, выполнено оформление в филиале НАО "Правительство для граждан по ЗКО", выписаны акты на право частной собственности. Все сделки по продаже и покупке участков оформлены у нотариуса. А спустя несколько месяцев покупатели узнали, что их земля фигурирует в уголовном деле, а сами они проходят по делу свидетелями. Все они получили повестки в суд. Акимат города подал иски к ним с требованием вернуть приобретенные ими земельные участки на баланс государства.
 

Мы - добросовестные покупатели", - заявляют покупатели участков, попросившие не называть свои фамилии.

 

Мы не свидетели, мы - потерпевшие. Кто-то из нас продал квартиры, чтобы купить эту землю, некоторые взяли кредиты. Многие ведут стройку", - рассказывают они.

 
Сейчас владельцы участков просят сотрудников акимата не отбирать у них землю. 

 

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Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 39070
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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