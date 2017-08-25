В выходные дни на большей части Казахстана сохранится малооблачная жаркая погода

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - 26-28 августа 2017 года на большей части Казахстана сохранится малооблачная жаркая погода, передает Kazakhstan Today.

"Малооблачная и жаркая погода, связанная с обширным антициклоном, по-прежнему будет сохраняться на большей части республики, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем столбики термометров прогреются до 28-38 тепла, а на востоке, западе и юго-востоке до 25-33 тепла.

В Астане синоптики прогнозируют 26 августа переменную облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +15+17 градусов по Цельсию, днем +31+33 градусов по Цельсию.

27 августа - ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +15+17 градусов по Цельсию, днем +31+33 градусов по Цельсию.

28 августа - переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +15+17 градусов по Цельсию, днем +30+32 градусов по Цельсию.

Кроме того, в Алматы 26 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +12+14 градусов по Цельсию, днем +26+28 градусов по Цельсию.

27 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +15+17 градусов по Цельсию, днем +28+30 градусов по Цельсию.

28 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +16+18 градусов по Цельсию, днем +30+32 градусов по Цельсию.

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