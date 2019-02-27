В выходные на большей части территории Казахстана ожидаются снегопады

Астана. 23 ноября. Kazakhstan Today - 24-26 ноября 2018 года на большей части территории Казахстана ожидаются снегопады, передает Kazakhstan Today.





"Атмосферные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут вызывать снегопады на большей его части. А в субботу в северных, центральных, восточных и южных областях республики местами ожидается сильный снег, метель, сильный западный ветер 15-20 метров в секунду, с порывами 23-28 метров в секунду, в отдельных районах и более 30 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".





Кроме того, по данным синоптиков, после аномального тепла ожидается понижение температуры воздуха до климатической нормы.





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