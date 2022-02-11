В ВКО пенсионера с двойным гражданством оштрафовали на 100 МРП

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ФЕВРАЛЯ - В начале февраля сотрудники миграционной службы в Бородулихинском районе установлен 67-летний мужчина, который приобрел гражданство еще в 2012 году в Алтайском крае и получил паспорт гражданина Российской Федерации, однако по сей день использовал документы гражданина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина обратился к нотариусу Бородулихинского района для оформления продажи недвижимости, при этом предъявил удостоверение личности гражданина Казахстана, хотя уже около 10 лет является гражданином соседней страны, сообщает Polisia.kz.
За использование казахстанских документов нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 часть 1 КоАП РК, в виде штрафа в размере 100 МРП. У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина РК, зарегистрирована утрата гражданства Казахстана", - рассказал начальник управления миграционной службы Ербол Бекпаев.
Миграционная служба ДП предупреждает о том, что в случае приобретения гражданства другой страны необходимо своевременно зарегистрировать утрату гражданства Казахстана.
В ВКО гражданин РФ 8 лет получал "двойную пенсию".