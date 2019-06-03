В воскресенье на большей части Казахстана пройдут дожди, возможен град

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - В воскресенье, 2 июня, на большей части Казахстана местами пройдут дожди, на юге, юго-востоке - сильные дожди, лишь в западной части РК ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем - шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской области местами ожидается гроза, днем местами - шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду, днем также возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидается гроза, туман, усиление ветра при грозе до 18 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Также сообщается, что в Атырауской области днем ожидается сильная жара. В Актюбинской области на большей части, в Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняется, в Атырауской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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