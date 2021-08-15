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В воскресенье в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

14.08.2021 9154
В воскресенье в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах сильные дожди. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается ночью и утром местами туман, в Карагандинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Туркестанской, Кызылординской областях, днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.
 
Днем в Атырауской области местами ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами сохраняется сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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