В воскресенье в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах сильные дожди. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается ночью и утром местами туман, в Карагандинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской областях, днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области местами ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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