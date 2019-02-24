В воскресенье в ряде регионов Казахстана ожидаются снег, метель и гололёд

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В воскресенье, 27 января, на севере, в центре и на востоке Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. С прохождением фронтальных разделов пройдет снег, местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с метелью. В Кызылординской, Атырауской областях местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Жамбылской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Туркестанской области местами туман. Ночью в Костанайской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

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