В воскресенье на севере Казахстана ожидаются сильные осадки и гололед

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана в воскресенье сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на севере местами сильные, лишь на западе республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.





Местами по республике ожидаются порывистый ветер, туман, на севере - гололед, сообщает "Казгидромет".





В Жамбылской области ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы - до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области - до 30 метров в секунду и более. В Кызылординской области местами усилится ветер до 18-23 метров в секунду, порывы до 30 метров в секунду и более. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Туркестанской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 23-28 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской, Карагандинской, днем Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях ветер усилится до 15-23 метров в секунду, в Актюбинской области местами ожидается туман. В Костанайской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, местами - туман, гололед. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях днем на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман, гололед. В Павлодарской области утром и днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 23-28 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается туман.





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