В воскресенье на севере Казахстана ожидаются сильные осадки и гололед

Местами по республике ожидаются порывистый ветер, туман, на севере - гололед, сообщает "Казгидромет".
В Жамбылской области ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы - до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области - до 30 метров в секунду и более. В Кызылординской области местами усилится ветер до 18-23 метров в секунду, порывы до 30 метров в секунду и более. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Туркестанской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 23-28 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской, Карагандинской, днем Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях ветер усилится до 15-23 метров в секунду, в Актюбинской области местами ожидается туман. В Костанайской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, местами - туман, гололед. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях днем на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман, гололед. В Павлодарской области утром и днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 23-28 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается туман.
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