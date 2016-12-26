Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - ТОО "Шыгысэнерготрейд" сообщило о повышении с 1 января 2017 года цены на электрическую энергию на 5,5%.
По данным компании, объективными причинами, по которым повышается отпускная цена, являются: повышение цены на транспортировку электроэнергии Казахстанской компании по управлению электрическими сетями "KEGOC", а также стоимости услуги балансирования, оказываемой данной организацией; повышение тарифа энергопередающих организаций на передачу электроэнергии; убытки от применения дифференциации тарифов, передает Kazakhstan Today.
"Повышение цены является вынужденной мерой для бесперебойного энергоснабжения потребителей ТОО "Шыгысэнерготрейд", - отметили в компании.
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