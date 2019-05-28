В Восточном Казахстане ожидаются заморозки

В связи с проведением массового велопробега Jastar Bike, приуроченного к Году молодежи в Казахстане, в целях обеспечения безопасности участников 2 июня, с 10.00 до 11.30, на левобережье столицы будут частично перекрываться дороги по маршруту движения участников.