В Восточном Казахстане ожидаются заморозки

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовые предупреждения в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.
Ночью 28 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 3 градуса, говорится в сообщении синоптиков.
Днем 28 мая в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
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