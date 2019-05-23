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В Восточном Казахстане ожидаются заморозки, на реках ВКО и Алматы - подъемы уровней воды

22.05.2019, 16:23 5050
Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.
 
По данным синоптиков, 23 мая в Костанайской области утром и днем местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами гроза, шквал, град. Ветер западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью 23 мая местами ожидаются заморозки 2 градуса.
 
Также сообщается, что на гидрологических постах у рек Бухтарма, Ульба, Уба в Восточном Казахстане продолжаются подъемы уровней воды.
 
"Уровни приближаются к критической отметке. В связи с продолжительными дождями ожидаются дальнейшие повышения уровней воды, а также превышение критической отметки, выход воды на пойменные участки рек и риски подтопления", - говорится в сообщении синоптиков.
 
В связи с прогнозированием дождей на реках Алматы 22-23 мая также ожидаются подъемы уровней воды, формирование паводков, склонового стока.
 

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