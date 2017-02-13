В Восточном Казахстане уволили директора школы, изменившего фамилию из-за судимости

Усть-Каменогорск. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области мужчина, ранее судимый за коррупционное преступление, более трех лет незаконно работал директором школы, сообщили в областной прокуратуре.

Бывший коррупционер изменил фамилию, однако прокуратура Бескарайгайского района в ходе проверки работы местного отдела образования обнаружила эту хитрость. Выяснилось, что Белокаменскую основную школу более трех лет возглавлял директор, судимый за коррупционное преступление, передает Kazakhstan Today.

Мужчина, ранее занимавший должность директора сельской школы, в 2011 году был привлечен к уголовной ответственности за служебный подлог и присвоение вверенного чужого имущества. Он получил два с половиной года условно и был на пять с половиной лет лишен права занимать финансово-экономические должности в государственных учреждениях и предприятиях. Однако мужчина, чтобы снова занять руководящую должность, изменил одну букву в фамилии. При рассмотрении кандидатуры на должность директора предоставил справку об отсутствии судимости. Данный факт был выявлен только во время прокурорской проверки, пишет портал YK-news.kz .

Как сообщили в прокуратуре, надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законности в ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" - директора учебного заведения освободили от занимаемой должности.

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