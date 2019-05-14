В Восточном Казахстане запускают дополнительные поезда к Алаколю

Фото: BNews.kz

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - АО "Пригородные перевозки" совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области организовывает курсирование летних пассажирских поездов №457/458 сообщением Семей - Достык и №459/460 сообщением Оскемен-1 - Достык" (до зоны отдыха озера Алаколь), передает Kazakhstan Today.

Пассажирский поезд №457/458 Семей - Достык будет отправляться из Семея с 1 июня 2019 года и далее по нечетным числам по 31 августа 2019 года. Время в пути следования - 17 часов 13 минут. Обратно поезд будет отправляться из Достыка со 2 июня 2019 года и далее по четным числам по 1 сентября 2019. Время в пути следования - 17 часов 16 минут, сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

Пассажирский поезд №459/460 Оскемен-1 - Достык будет отправляться из Оскемена-1 с 1 июня 2019 года и далее по нечетным числам по 31 августа 2019 года. Время в пути следования - 18 часов 57 минут. Обратно состав будет отправляться из Достыка со 2 июня 2019 года и далее по четным числам по 1 сентября 2019 года. Время в пути следования - 18 часов 19 минут.

Компания-перевозчик также сообщила о назначении 25 мая 2019 года разового поезда сообщением Алматы - Уральск, состоящего из стандартных вагонов. Отправление со станции Алматы-2 25 мая 2019 года, в 20.15. Обратное отправление из Уральска 28 мая 2019 года, в 11.40.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства