В воздухе Алматы зафиксированы превышения по диоксиду азота и диоксиду серы

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" провел мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алматы 16 мая, с 00.00 по 08.40, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в ведомстве, мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов мониторинг ведет по взвешенным частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и 5 постов ручного отбора проб мониторинг проводиться по диоксиду азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

"За сутки, с 00.00 15 мая по 08.40 16 мая, 2019 года были зарегистрированы превышения по: диоксиду азота - 1 случай превышения в диапазоне 2,0 ПДК, максимальная концентрация была зафиксирована в районе ПНЗ №12 (проспект Райымбека, угол улицы Наурызбай батыра), в 13.00; по диоксиду серы - 7 случаев превышения в диапазоне 1,0-1,8 ПДК, максимальная концентрация была зафиксирована в районе ПНЗ №30 (микрорайон Шанырак, школа №264; улица Жанкожа батыра, 22), в 04.40, 05.00, 05.40, 06.00, 06.20, 06.40, 07.00 и 07.20", - сообщает "Казгидромет".

По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксировано. По концентрациям взвешенных частицы РМ-2,5 и РМ-10 были изменения с 00.00 по 04.00 утра 16 мая 2019 года, но концентрации не превышали ПДК.

Высокого (более 10 ПДК) и экстремально-высокого (более 20 ПДК) не было зафиксировано ни на одном ПНЗ", - отметили в РГП.

Напомним, в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило около 50 звонков от населения, в основном, Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари. "После выяснения обстоятельств было установлено, что на полигоне для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Айтийский сельский округ происходит загорание мусора и бытовых отходов на площади предварительно 1 гектар, в результате чего характерный запах распространялся по верхней части города", - сообщили в пресс-службе ДЧС мегаполиса.

Сегодня в мессенджерах начала распространяться информация, в которой сообщалось о превышении уровня диоксида серы в воздухе в 70 раз. ДЧС назвал данную рассылку фейковой

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