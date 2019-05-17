В ДЧС Алматы прокомментировали рассылку с рекомендациями по ношению респираторов и противогазов

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"На фейковую рассылку в WhatsApp хочу сообщить, что в связи с запахом гари от загорания мусора в Алматинской области, по данным Департамента экологии критических превышений содержания вредных веществ в атмосферном воздухе нет. Никаких рекомендаций по ношению респираторов ДЧС не давал", - написал глава ДЧС Алматы Серик Аубакиров в Facebook.
Напомним, 16 мая 2019 года, в 00.12, в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило около 50 звонков от населения в основном Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари. "После выяснения обстоятельств было установлено, что на полигоне для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Айтийский сельский округ, происходит загорание мусора и бытовых отходов на площади предварительно 1 гектар, в результате чего характерный запах распространялся по верхней части города", - сообщили в пресс-службе ДЧС мегаполиса.
Сегодня в мессенджерах начала распространяться информация, в которой сообщалось о превышении уровня диоксида серы в воздухе в 70 раз. ДЧС назвал данную рассылку фейковой.
По данным "Казгидромета" превышение вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, в связи с чем рекомендации по использованию респираторов и противогазов ДЧС Алматы не давал. В настоящее время производятся работы по ликвидации пожара на полигоне бытовых отходов в Карасайском районе Алматинской области. Жителей города Алматы просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", - отметили в ведомстве.
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