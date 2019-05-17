В ДЧС Алматы подтвердили причину распространения запаха гари по городу

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы подтвердили причину распространения запаха гари по городу, передает Kazakhstan Today.

16 мая 2019 года, в 00.12, в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило около 50 звонков от населения в основном Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари. После выяснения обстоятельств было установлено, что на полигоне для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Айтийский сельский округ, происходит загорание мусора и бытовых отходов на площади предварительно 1 гектар, в результате чего характерный запах распространялся по верхней части города", - сообщили в пресс-службе ДЧС мегаполиса.

На данный момент на месте происшествия находится пожарная техника Алматинской области.

Учитывая глубину, на которой произошло возгорание мусора, по данным ДЧС Алматинской области, привлечена инженерная техника: бульдозер - 5 единиц, погрузчик - 2 единицы, экскаватор - 2 единицы, самосвал - 2 единицы", - указали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, на мусорном полигоне в Алматинской области произошло возгорание твердых бытовых отходов . При этом жители Алматы в соцсетях пожаловались на запах гари, ощущаемый в разных частях города.

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