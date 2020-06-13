В вузах презентованы новые механизмы превенции коррупции

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - 12 июня под председательством первого заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжаса Бектенова проведено онлайн-совещание по разъяснению новых механизмов превенции коррупции в вузах, передает Kazakhstan Today.

В работе данного мероприятия приняли участие вице-министр образования и науки Мирас Дауленов, ректора и руководство 116 вузов страны, а также руководители проектных офисов "Adal bilim" и "Sanaly urpaq", - сообщает Антикоррупционная служба РК.

Как отметил Олжас Бектенов, Агентством уделяется особое внимание сфере образования, как ключевой платформе развития человеческого капитала.

Так, во всех учебных заведениях страны действуют порядка 8 тысяч молодежных объединений, продвигающих идеологию добропорядочности, работают клубы "Адал урпак" и "Саналы урпак".

Ежеквартально проводится республиканская акция "Час добропорядочности", в ходе которой сотрудники Агентства подробно разъясняют основы противодействия коррупции и проводят интерактивные беседы со школьниками и студентами.

11 казахстанских вузов с высокими антикоррупционными стандартами объединились в Лигу академической честности. По аналогии с ней инициировано создание Лиги школ добропорядочности для общеобразовательных и средне-специальных учреждений.

В ходе совещания презентованы Стандарт открытости и прозрачности и Методика выявления и урегулирования конфликта интересов в вузах, разработанные совместно с Министерством образования и науки.

Мирас Дауленов в своем выступлении рассказал о том, что понятие добропорядочности в сфере образования впервые регламентировано в НПА, как ключевой принцип развития данной сферы.

По его словам, культура добропорядочности также будет прививаться через соответствующие структурные подразделения вузов, а именно комплаенс-службы, которые будут отслеживать насколько соответствуют принимаемые решения ректоров требованиям антикоррупционного Стандарта, в частности вопросы распределения грантов и мест в общежитиях, наем профессорско-преподавательского состава и другие.

Ректора вузов будут публично отчитываться перед общественностью, важные решения будут приниматься коллегиально.

В свою очередь, офицер по особо важным делам департамента превенции Агентства Айнагуль Карипова и аналитик проектного офиса "Adal bilim" Оксана Возняк подробно рассказали о методике выявления и урегулирования конфликта интересов в вузах.

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