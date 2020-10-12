В выходные в Казахстане ожидается ветреная погода и постепенное прекращение осадков

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 10-12 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Ложбина Северного циклона постепенно перемещается на восток Казахстана, где местами сохранятся осадки (дождь, снег), туман, гололед. На западе страны, с высотным гребнем, ожидается повышение температуры воздуха", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что местами по республике прогнозируется порывистый ветер.

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