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В выходные в Казахстане ожидается ветреная погода и постепенное прекращение осадков

09.10.2020 217
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 10-12 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

Ложбина Северного циклона постепенно перемещается на восток Казахстана, где местами сохранятся осадки (дождь, снег), туман, гололед. На западе страны, с высотным гребнем, ожидается повышение температуры воздуха", - говорится в сообщении синоптиков. 

 
Отмечается, что местами по республике прогнозируется порывистый ветер.
 

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