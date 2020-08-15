В выходные в Казахстане разрешено работать только продовольственным магазинам и аптекам - Цой

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой уточнил, что, несмотря на ослабление карантинных мер, в выходные разрешено работать только продовольственным магазинам и аптекам, передает Kazakhstan Today.

Важно уделить внимание! Карантинный порядок будет строго соблюден в выходные. Улица ограничена гражданам старше 65 лет. Движение общественного транспорта останавливается и запрещено ходить на работу по выходным. В субботу-воскресенье разрешены только продовольственные магазины и аптеки", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

По словам министра, рост болезни остановился, нагрузка на медиков снизилась, на основании чего принято решение упростить карантинные меры в стране. В частности, с 17 августа будут предоставляться услуги торговых центров, торговых линий, закрытых рынков, салонов красоты, барбершопов, спа-центров, салонов косметических услуг. Кроме того, будут работать фитнес-центры без бассейна, бани без бассейна и сауны, образовательные центры, дежурные группы детских дошкольных учреждений, стрельбы под открытым небом.

Важно отметить, что эти субъекты должны максимально работать с половиной силы. Клиентов нельзя принимать в группу. Также работодателям рекомендуется соблюдать правила дистанционного труда 80% работников. Мероприятия в этой категории будут запрещены: массовые спортивные мероприятия, семейные праздники, еда, церемонии и другие массовые мероприятия. Не допускаются к работе игровые клубы, караоке, фудкорты, кинотеатры и другие развлекательные заведения для детей и взрослых. Кроме того, запрещены и музейные услуги, конференции, выставки, форумы. Работа бассейнов, общественных пляжей, открытых водяных знаков и объектов религиозного назначения временно запрещена", - сказал Алексей Цой.

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