ТРЦ, парикмахерские, фитнес-центры вернутся к работе 17 августа

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - На заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрен план поэтапного снятия карантинных мер с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, передает Kazakhstan Today.

Как было отмечено, в период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26%, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер и приняла ряд решений. С 17 августа возобновят работу во всех регионах:

ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 квадратных метра на 1 посетителя);

салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 квадратных метра на 1 посетителя по предварительной записи);

фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 квадратных метров на 1 посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 квадратных метра на 1 посетителя);

детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы - не более 5 человек, по записи);

дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек);

аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).





Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.

Кроме того, с 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубные команды (не более 30 человек, проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

Также с 17 августа возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Вместе с тем сохраняется запрет на:

проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому;

работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых:

деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

работу религиозных объектов;

передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры.

Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", - сказал глава правительства.

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