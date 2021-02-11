В Западном Казахстане для строительства дороги из лесного фонда планируют изъять 11 гектаров земель

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Казахстана собирается перевести 11,55 гектара земель из лесного фонда "Бурлинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира" и "Уральского государственного учреждения по охране лесов и животного мира" в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, передает Kazakhstan Today.

Проект постановления правительства РК "О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории", подготовленный Минсельхозом, размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 февраля 2021 года.

При реализации проекта постановления республиканским государственным учреждением "Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возмещаются в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере 1 935 820 тенге, убытки лесохозяйственного производства по ставкам платы за лесные культуры в размере 448 758 тенге, потери древесины в размере 161 130 тенге", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что принятие проекта постановления не предполагает отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий.

Целью перевода земель обозначено строительство автомобильной дороги республиканского значения А-30 "Подстепное - Федоровка - граница РФ".





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