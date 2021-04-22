В Акмолинской области открылась молочно-товарная ферма на 100 голов КРС

Фото управления внутренней политики Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 21 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области уделяется значительное внимание развитию мясного и молочного животноводства. Для этого местные фермеры могут воспользоваться субсидиями на приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота (молочных, молочно-мясных, мясных и мясо-молочных пород). Эта возможность появилась благодаря государственной программе субсидирования отрасли молочного животноводства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в регионе имеется 334 хозяйства, ориентированных на ведение молочного и животноводческого направления, сообщает управление внутренней политики региона.

В Зерендинском районе, ТОО "AGRO MILK PROJECT", имеющее ключевые позиции на рынке сельхозпродукции, реализован проект строительства молочной фермы.

По информации руководителя предприятия Юрия Швеца, в прошлом году товариществом завершено строительство молочной фермы, для чего было завезено 99 голов КРС голштино-фризской племенной породы из Нидерландов. В этом же году планируется дополнительно приобрести еще 100 голов.

Как отметили на заводе, голштино-фризская порода имеет высокие показатели удоя и продуктивности, что является основным фактором при ее выборе.

К слову, в рамках развития мясного и молочного животноводства планируется создать в каждом районе мясные и молочно-товарные фермы с приобретением 10 тысяч голов племенного скота (мясной и молочной породы).

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