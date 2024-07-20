19.07.2024, 18:40 20466
В Жамбылской области бизнесмен, отравивший обедами 83 человека, продолжит кормить учеников
Фото: depositphotos
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Тараз. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области предприниматель, который отравил своими школьными обедами 83 человека, в новом учебном году продолжит кормить учеников - районный отдел образования продлил с ним договор, сообщает "Время".
Напомним, в школе-гимназии имени Киикбаева Байзакского района отравились учащиеся и педагоги. Количество пострадавших достигло 83, двое из них - педагоги.
Тогда руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Байзакского района Рита Алтынбасова заявила, что в школе сразу были проведены эпидемиологические работы. Пробы из блюд взяты вечером того же дня. Все ели плов и салат, пили компот. Анализы определили стафилококк в плове и кишечную палочку в компоте. То есть там не соблюдались санитарные нормы.
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил пострадавших в больнице и дал поручение приостановить работу ИП "Токсеитов", занимавшегося организацией горячего питания в школе. Полиция начала расследование.
По словам руководителя пресс-службы департамента полиции Гульсары Мухтаркуловой, согласно результатам первого лабораторного исследования департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, в 12 различных продуктах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
По данным источника издания в Байзакском районном отделе полиции, в ходе расследования установлено, что ИП "Токсеитов" в соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором обеспечение санитарных правил возложил на повара Малику Акбергенову.
Несмотря на это, повара простили. Уголовное дело в отношении Акбергеновой 27 марта этого года суд прекратил в связи с примирением сторон.
Больше всех досталось директору школы имени Киикбаева Гулбахрам Ермековой, которая вместе с выговором получила штраф на сумму 849 160 тенге.
При этом поставщика к ответственности не привлекли. В областном управлении образования сообщили, что якобы не уполномочены принимать меры самостоятельно. В прокуратуре области ответили, что это зона ответственности управления образования, подведомственные структуры которого устраивают конкурсы на организацию горячего питания в школах.
Руководителя управления образования Жамбылской области Рауана Садыркулова спросили, как так вышло, что ИП "Токсеитов" оказался ни при чем? И прокуратура проверяла, и санэпидемиологи. Мало того, с этим ИП продлили договор в текущем году. Всю вину возложили на руководство школы и отдел образования.
Главный педагог региона ушел от вопроса, ничего не объяснив про особо нежное отношение к ИП "Токсеитов".
Вот так случай, который прогремел на всю страну, мягко говоря, замяли в регионе. И никто не может дать гарантии, что подобное больше не повторится.
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18.07.2024, 12:25 64136
Программа помощи пострадавшим от насилия детям начнет действовать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Казахстана разработали программу помощи детям, пострадавшим от насилия, которая в ближайшее время начнет действовать в регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Программа направлена на оказание комплексной помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению, буллингу, а также тем, кто стал свидетелем преступлений. Она также поможет в преодолении эмоциональных, когнитивных и поведенческих последствий травм, полученных в результате этих негативных воздействий, рассказали в ведомстве.
Инициатива включает алгоритм оказания помощи детям и комплекс предусмотренных видов помощи, таких как медицинская, психологическая, педагогическая, социальная и правовая, на основании оценки потребностей несовершеннолетних. В рамках этой работы разработаны единые методические рекомендации по оказанию психологической помощи детям и их родителям", - подчеркнули в Минпросвещения.
Там добавили, что каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения.
Принятие данной инициативы помощи подтверждает обязательство государства и общества защищать эти права и обеспечивать безопасное детство для каждого ребенка. Эта программа является важным шагом в создании системы поддержки, которая будет помогать детям справляться с травмами и восстанавливать их психологическое благополучие", - подчеркнула важность программы заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.
Помощь будут оказывать на базе центров психологической поддержки на областном уровне и отделов образования на районном уровне.
Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу закон о семейно-бытовом насилии, который ужесточает ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей. Он призван укрепить институт семьи и обеспечить безопасность несовершеннолетних.
17.07.2024, 17:35 96686
Кормушки для бездомных животных превратились в мусорные баки в Атырау
Фото: Кадр из видео
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Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Кормушки для бездомных животных превратились в мусорные баки в городе Атырау, передает корреспондент агентства.
В Сети появились кадры кормушек для животных, которые заполнены мусором.
Понимаем, что в городе острая нехватка урн для мусора, но давайте не превращать кормушки для бездомных животных в мусорки", - сообщает инстаграм-паблик afishi_atyrau.
В комментариях к посту пользователи сети выразили возмущение в связи со сложившейся ситуацией.
Неудивительно. Наши люди никого не ценят", - пишет asel_sol_kz.
Получается, духовно не доросли", - отмечает ye06kz.
До цивилизации ну ооооооооччччееееннннььььь далеко,пока нам комфортно в каменном веке…" - заявила aidakanatovna_13.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
В акимате города Атырау также прокомментировали ситуацию с кормушками.
Кормушку для собак и кошек на видео установили добровольцы. В настоящее время учреждению "Спецавтобаза" дано поручение по очистке кормушки", - заявил журналисту Kazakhstan Today пресс-секретарь городского акимата Ғасырбек Төлеген.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.
17.07.2024, 15:10 102961
Археологический артефакт обнаружили в лесу Акмолинской области
Открытие несет большую историческую ценность
Фото: gov.kz
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Кокшетау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Археологический артефакт обнаружили сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области в лесу, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное в камне. О находке было сообщено в департамент по ЧС Акмолинской области и в местный краеведческий музей. Далее о находке стало известно ученым не только из Астаны, но даже и дальнего зарубежья", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в департаменте, сегодня утверждать, к какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, невозможно.
Мнения ученых разделились. Одни утверждают, что этот камень здесь еще с бронзового века, другие относят его к более позднему, тюркскому периоду. Даже, по мнению одного из ученых, есть сходство с находками, обнаруженными в Сибири. Какое из мнений правильное, решит дальнейшее изучение, но уже сейчас можно сказать, что открытие несет большую историческую ценность. На данный момент артефакт взят под охрану", - добавили в ДЧС региона.
Ранее уникальный артефакт обнаружили археологи в Павлодарской области.
17.07.2024, 15:02 102156
Наукой и не пахнет - эксперты об аргументах инициаторов введения единого часового пояса
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 июля прошло второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции за отмену единого часового пояса. Авторы петиции провели пресс-конференцию и рассказали журналистам, как прошло второе заседание.
По словам биофизика, кандидата психологических наук, социолога Жанар Джандосовой, авторы петиции подготовили проект решения, но комиссия не дала возможности его представить на заседании.
Проект решения состоит из четырех пунктов:
- В связи с большим общественным резонансом в восточных областях страны, возникшими неудобствами и нарушениями режима сна и бодрствования большого количества граждан, выявившимися нарушениями при принятии решения о введении единого часового пояса, принято решение отменить единый часовой пояс с 1 сентября 2024 года.
- Признать наличие проблемы несоответствия режимов работы государственных и частных предприятий, учреждений в некоторых областях страны естественному световому дню.
- Провести научный анализ более точного расположения часовых поясов в РК с широким привлечением общественности.
- По итогам анализа рекомендовать мажилису выпустить правовую норму, определяющую расположение часовых поясов по территории Казахстана. При этом рассмотрев возможность делегировать это право на уровень маслихатов областей и городов.
Сегодня были выступления приглашенных экспертов, и они заявляли о том, что проблема эта изучается с 2022 года примерно и они получили много данных. Но когда мы просили привести данные, никаких данных не было показано. Только в конце один из экспертов Амир Куат сказал, что, оказывается, он провел научные исследования, которые засекречены, и он их показать не может", - сказал член рабочей группы экономист Асет Наурызбаев.
Авторы петиции задаются вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Там наукой и не пахнет, там надерганные факты, которые в их теорию укладываются, они говорят - это наука. Они взяли вот пять фактов - все уложилось, а то, что 200 фактов есть против, они их не замечают", - сказал Наурызбаев.
При этом он сообщил, что председатель заседания - мажилисмен Еркин Абиль, который является инициатором перехода Казахстана на единый часовой пояс, отключал микрофон, не давал авторам петиции задавать вопросы и нарушал регламент.
Мы напишем заявление о том, что мы просим его отозвать, что прошедшее заседание комиссии было проведено необъективно и мы не признаем его и просим провести еще раз", - отметил Наурызбаев.
Как отметил юрист Амангельды Шорманбаев, ведущий вел себя пристрастно. Кроме того, по его информации, согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу заседание проводит центральный госорган, то есть депутат мажилиса не может председательствовать на такого рода заседаниях.
Депутат может участвовать как приглашенное лицо. Тем более мы видим, что он из Костанайской области, есть информация, что он инициатор, то есть явно какие-то признаки заинтересованности в определенном решении. А такое обсуждение должно проводиться беспристрастно", - сказал Шорманбаев.
Между тем в Минторговли РК заявили, что все данные экспертов будут переданы стороне автора петиции и после детального изучения будут обсуждены на следующем заседании рабочей группы. По их словам, исследования не обнаружили негативных последствий от использования оптимального времени. "Адаптация к новому времени требует времени и индивидуального подхода, но происходит быстрее, если время соответствует астрономическим и географическим законам", - отметил руководитель научно-технического парка КазНМУ имени С.Ж. Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.
Напомним, на единый часовой пояс в Казахстане перешли в ночь на 1 марта. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.
Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане.
Напомним, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ. В интервью агентству Kazinform Болат Нуркожаев рассказал, в чем была необходимость переводить всю страну на единый часовой пояс.
17.07.2024, 12:50 107166
Строительство домов для пострадавших от паводков затягивается в нескольких регионах
Фото: primeminister.kz
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Поручение президента по сдаче домов для пострадавших жителей должно быть выполнено в срок, заявил на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков премьер-министр Олжас Бектенов.
По его словам, в отдельных регионах работы отстают от графика на 15-25 дней. В частности, низкие темпы строительства в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.
В то же время он отметил оперативность строительства 200 новых домов в СКО и 5 - в Павлодарской области. Еще 22 дома будут сданы в ближайшие дни в Костанайской области.
Всего в результате паводков пострадало 19 342 объекта недвижимости (дома и дачи, являющиеся единственным жильем). 8578 из них признаны не подлежащими восстановлению. На сегодня проводятся работы по строительству 2578 домов и выкупу 6 тыс. объектов недвижимости.
Бектенов поручил акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту, напомнив, что для исполнения поставленных президентом задач остается около 2,5 месяца. При этом глава правительства потребовал не допускать нарушений строительных норм.
Надо ускорить темпы восстановительных работ. Все вопросы, связанные с поставкой строительных материалов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники на площадках, нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр. При необходимости мы перераспределим ресурсы, усилим вас техникой и людьми", - заверил Бектенов.
Он поручил министру промышленности и строительства Канату Шарлапаеву, а также вице-министрам энергетики и транспорта находиться в регионах, непосредственно на строительных площадках, до завершения всех работ.
Также на совещании сообщили, что на ремонт и реконструкцию местных дорог из резерва правительства выделено 22,7 млрд тенге. Еще 7,5 млрд направлены на восстановление школ в пострадавших регионах. Все школы будут восстановлены до начала учебного года.
Ранее Бектенов пообещал, что до наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье, а все объекты инфраструктуры будут восстановлены.
15.07.2024, 20:42 175236
Уникальный артефакт обнаружили археологи в Павлодарской области
Находки проходят необходимую лабораторную обработку
Фото: МНВО РК
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Павлодар. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Редкие артефакты ученые и студенты Марғұлан университета обнаружили во время экспедиции на археологическом комплексе Коктас-2 вблизи села Акшиман Майского района. Самую ценную - наконечник копья из бронзы нашел студент второго курса ОП "История" Асылбек Еламан, сообщает пресс-служба МНВО РК.
Это уникальная находка для Павлодарского региона. Наконечник копья датируется серединой 13-8 вв. до н.э. и относится к саргаринско-алексеевской культуре", - рассказал археолог, научный сотрудник центра археологических исследований Аскар Абильдин.
На археологическом комплексе Коктас в Майском районе исследовательские работы ведутся второй год. В этом году здесь обнаружены уникальные здания, возраст которых составляет 3,5 тыс. лет, шахты, где добывалась и перерабатывалась медная руда. В этой местности расположено более 20 курганов, некоторые относятся к сакскому периоду. В ходе исследований захоронений обнаружено большое количество человеческих останков, животных, фрагменты кухонной утвари из керамики, наконечники стрел из бронзы. Теперь найденные артефакты проходят необходимую лабораторную обработку.
Ранее в Жамбылской области волонтеры во время экологической акции "Таза Қазақстан" обнаружили петроглифы эпохи бронзы.
15.07.2024, 20:03 177006
Без электричества осталась часть жилых домов в Астане
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 июля, в 15.47 на подстанции "Олимп" произошло аварийное отключение выключателей 10 кВ от земляной защиты к РП-262, сообщает АО "Астана-РЭК".
При проведении земляных работ частная компания АО "Элмо" повредила две кабельные линии 20 кВ. Аварийно-восстановительные работы будут проводить собственными силами. На семи трансформаторных подстанциях сработали автоматически стационарные дизельгенераторы для общедомовых нужд. Для двух ТП установлены ДГУ-715кВА", - сообщили в АО.
В связи с произошедшим ограничена подача электроэнергии в МЖК на улице Багланова, 2, 4, 6, 6/3, и проспекте Туран, 55е, 55, 55/1.
Ориентировочно электричества не будет около двух часов.
Напомним, 9 июля массовое отключение электричества произошло на западе Казахстана.
28 июня сразу четыре энергоблока вышли из строя на Экибастузской ГРЭС-1.
В конце мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, заявил, что в обозримом будущем страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии.
15.07.2024, 15:18 171356
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Фото: depositphotos.com
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в связи с планово-профилактическими работами временно отключат телевидение и радио, сообщает пресс-служба акционерного общества "Казтелерадио".
17 июля 2024 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Казтелерадио в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за проблем со спутником KazSat в телерадиовещании произошел сбой.
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