В Жамбылской области начальник отдела по делам обороны осужден за мошенничество

Тараз. 23 декабря. Kazakhstan Today - Начальник отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района Жамбылской области осужден за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено следствие в отношении начальника отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района майора Мингбаева К.Д., подозреваемого в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами гражданина за оказание содействия в выдаче справки о нахождении на воинском учете и военного билета по достижению предельного возраста", - сообщает Антикоррупционная служба РК.

В ведомстве рассказали, что 20 декабря этого года приговором военного суда Шымкентского гарнизона Мингбаев признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением воинского звания - майор.

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