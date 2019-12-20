Руководитель департамента госдоходов по Атырауской области подозревается в получении взятки от подчиненного

Атырау. 19 декабря. Kazakhstan Today - Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении от руководителя управления администрирования косвенных налогов ДГД области взятки в размере $3 тыс. из требуемых $10 тыс. за продвижение по службе и общее покровительство", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

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