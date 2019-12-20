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Руководитель департамента госдоходов по Атырауской области подозревается в получении взятки от подчиненного

19.12.2019, 12:16 7102
Атырау. 19 декабря. Kazakhstan Today - Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
 

Он подозревается в получении от руководителя управления администрирования косвенных налогов ДГД области взятки в размере $3 тыс. из требуемых $10 тыс. за продвижение по службе и общее покровительство", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

 
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.
 
Ранее сообщалось, что экс-председатель правления Фонда науки МОН РК приговорен к штрафу в размере 57 млн тенге за взятку от ректора вуза.
 

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