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Экс-председатель Фонда науки МОН РК приговорен к штрафу в 57 млн тенге за взятку от ректора вуза

19.12.2019, 09:59 9370
Экс-председатель Фонда науки МОН РК приговорен к штрафу в 57 млн тенге за взятку от ректора вуза
Фото: www.turkystan.kz
Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Бывший председатель правления Фонда науки МОН РК А.Ж. Султангазин приговорен к штрафу в размере 57 млн тенге за взятку от ректора вуза, передает Kazakhstan Today.
 

Султангазин подозревался в получении взятки в размере $5 тыс. от ректора Карагандинского государственного университета А.Т. Едрисова за организацию личного приема министром образования и науки РК", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

 
По информации ведомства, 18 декабря приговором районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султана Султангазин признан виновным и приговорен к штрафу в размере 57 млн тенге. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
 
В пресс-службе также уточнили, что данное коррупционное уголовное правонарушение было совершено в апреле 2019 года, в период работы предыдущего министра образования и науки РК. 

Как сообщалось ранее, экс-директор Национального центра тестирования осужден на 3,5 года лишения свободы за взятку. Бывший заместитель директора этого центра осужден за совершение коррупционного преступления на 7 лет лишения свободы.
 

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