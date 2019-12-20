Экс-председатель Фонда науки МОН РК приговорен к штрафу в 57 млн тенге за взятку от ректора вуза

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Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Бывший председатель правления Фонда науки МОН РК А.Ж. Султангазин приговорен к штрафу в размере 57 млн тенге за взятку от ректора вуза, передает Kazakhstan Today.

Султангазин подозревался в получении взятки в размере $5 тыс. от ректора Карагандинского государственного университета А.Т. Едрисова за организацию личного приема министром образования и науки РК", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

По информации ведомства, 18 декабря приговором районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султана Султангазин признан виновным и приговорен к штрафу в размере 57 млн тенге. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

В пресс-службе также уточнили, что данное коррупционное уголовное правонарушение было совершено в апреле 2019 года, в период работы предыдущего министра образования и науки РК.





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