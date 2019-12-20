Экс-председатель Фонда науки МОН РК приговорен к штрафу в 57 млн тенге за взятку от ректора вуза

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Султангазин подозревался в получении взятки в размере $5 тыс. от ректора Карагандинского государственного университета А.Т. Едрисова за организацию личного приема министром образования и науки РК", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
По информации ведомства, 18 декабря приговором районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султана Султангазин признан виновным и приговорен к штрафу в размере 57 млн тенге. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
В пресс-службе также уточнили, что данное коррупционное уголовное правонарушение было совершено в апреле 2019 года, в период работы предыдущего министра образования и науки РК.
Как сообщалось ранее, экс-директор Национального центра тестирования осужден на 3,5 года лишения свободы за взятку. Бывший заместитель директора этого центра осужден за совершение коррупционного преступления на 7 лет лишения свободы.
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