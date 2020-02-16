В Жамбылской области подсчитали точное число пострадавших в ходе конфликта в Кордайской районе

Тараз. 15 февраля. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки в Кордайский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с участием руководителей правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

По данным областного штаба, в ходе инцидента пострадали 185 граждан , из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

По информации акимата, с 7 по 13 февраля 2020 года через КПП Кордай, Карасу, Аухатты, Сортобе в Кыргызстан выехало 23 131 человек, въехало - 21 261 человек.

В работе по очистке сел задействовано 250 человек и 53 единицы техники, вывезено 680 тонн строительного мусора. В настоящее время функционируют 55 магазинов, 3 аптеки, 14 АЗС и 30 других коммерческих объектов. Для восстановления утраченных документов создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании акимата Сортобинского сельского округа. Выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, 1 паспорт. 778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости в объеме 57,2 тонны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кордайском районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка.

По итогам заседания аким области Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений по обеспечению безопасности населения, восстановлению пострадавших объектов, имущества, документов, и нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах.

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