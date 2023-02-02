В Жамбылской области школьники нашли древние артефакты  

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Общие условия предоставления ТОО "Kazakhstan Today Media Group" (Далее - Сайт) интернет-площадей на сайте kt.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, участвующих в выборах, назначенных на 19 марта 2023 года.





Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении и условиями договора.





Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключенного между собственником Сайта и Кандидатом либо доверенным лицом Кандидата. Количество, период размещения агитационных материалов и вид указываются в письменном заявлении Кандидата или доверенного лица, которые затем фиксируются в договоре.





Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности, каждому письменному заявлению присваивается порядковый номер с датой поступления заявления.





К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:





1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора;

5) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью представителя на каждом листе) и электронном носителях.





Заявления принимаются Сайтом в письменном виде от Кандидатов либо их уполномоченных представителей с 18 февраля 2023 года в рабочие дни (пн.- пт.) с 10:00 до 19:00 (время Астаны) по адресу: Республика Казахстан, А15B2B8, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. К. Салыкова, дом 10. По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7 727 222 36 80 или на e-mail: agency@kt.kz





Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, если обращения поступили одновременно. На основании данных (дата, время и пр.), содержащихся в письменных обращениях Кандидатов, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.





Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего информацию.





Размещение материалов предвыборной агитации на Сайте начинается с 18:00 (время Астаны) 18 февраля 2023 года и продлится до 23:59 (время Астаны) 17 марта 2023 года.





Агитационные материалы предоставляются Сайту в готовом виде, в объеме, предусмотренном договором, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты размещения на Сайте.





Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.





В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.





Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.





Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется на банковские реквизиты Сайта, указанные в договоре, либо счете.





Сайт вправе отказать в выходе агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб достоинству или деловой репутации других Кандидатов.





Агитационные материалы не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.





В случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан собственник Сайта вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.





ПРАЙС-ЛИСТ





• Размещение статьи на главной странице в топ-новостях с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языках (до 3500 знаков) - 448 000 тенге





• Размещение статьи на главной странице в ленте новостей и тематических рубриках (интервью, точка зрения, аналитика, авторская колонка, обзоры и т.д.) с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языках (до 3500 знаков) - 350 000 тенге





• Размещение фоторепортажа (не более 15 фотографий) - 240 000 тенге





• Размещение видеосюжета (новостной сюжет, интервью, promo), хронометраж - не более 15 минут) - 240 000 тенге





Стоимость размещения баннеров на Сайте









Формат баннера Цена в KZT за ~ 180 тыс. показов Главная - шапка 900x90 450 000 Главная - справа 240x400 400 000 Главная - снизу 468x60 300 000





Общие требования к баннерам: Вес баннера не должен превышать 5 Мб. Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, JPEG, PNG. Запрещено использование каких-либо звуковых эффектов.





Стоимость размещения указана без НДС, поскольку ТОО "Kazakhstan Today Media Group" не является его плательщиком согласно нормам НК РК.