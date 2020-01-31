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В Жамбылской области задержан браконьер, убивший горного архара

30.01.2020, 10:35 29404
Тараз. 29 января. Kazakhstan Today - Сотрудники природоохранной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками Мойынкумского районного отделения полиции задержали 51-летнего жителя села Акбакай Мойынкумского района, убившего архара, передает Kazakhstan Today.
 
Это животное занесено в Красную книгу. Задержанный дал признательные показания, сообщает Polisia.kz 
 
Согласно заключению судебно-биологической экспертизы, охота браконьера нанесла ущерб государству в размере около 12 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (незаконная охота).
 

 

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