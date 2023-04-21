В Жанаозене проверят условия труда на предприятиях нефтеотрасли
К работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз"
Жанаозен. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города, сообщает "Лада".
Установочное совещание с участниками группы вчера в Астане провел председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев. Перед ними поставлены задачи провести встречи с трудовыми коллективами города, ознакомиться с условиями труда работников, закупочной деятельностью и другими аспектами работы предприятий. Отдельно будут рассмотрены жалобы сотрудников местных компаний по предполагаемым фактам нарушения условий договоров, в том числе озвученные бывшими работниками "БерАли Мангистау Company" в ходе заседаний специальной комиссии в Астане", - пояснили в пресс-службе КМГ.
Помимо этого, особое внимание группа будет уделять выявлению и пресечению коррупционных рисков при проведении закупочных процедур предприятиями Жанаозена по различным видам услуг.
По итогам анализа комиссией будет сформирован план действий для устранения проблем экономического и социального характера.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
19 апреля о ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве.