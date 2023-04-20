О ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве

Требования сейчас находятся на рассмотрении, и речь идет о трудоустройстве уволенных в другие компании, власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказали о ходе переговоров с нефтяниками, которые ранее устроили забастовку в Астане.





Так, по словам министра, есть ряд требований, которые были поставлены представителями компании "БерАли".





Они требовали, в первую очередь, трудоустройства в компанию "Озенмунайгаз". Но понятно что есть определенный порядок, согласованный с жителями - там есть 9 тыс человек в очереди. Поставили вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в порядок приема на работу. Но мы сказали КМГ, что это требует обязательного обсуждения с местными жителями, то есть если они будут согласны вносить изменения, то соответствующие меры будут приняты", - цитирует Саткалиева Zakon.kz .





Также, по его словам, нефтяники требовали обеспечить их стабильными рабочими местами на три года.





Сегодня уже в выступлениях вице-премьера прозвучало, что мы готовы, мы первыми предложили эту инициативу. Сохранение заработных плат, коллективный договор, который бы включал серьезный пакет помощи - это и оздоровление и 13-я зарплата, то есть это такой мощный экономический стимулирующий пакет, и объективно он отличается от тех условий оплаты труда, которые есть по Казахстану. Тем не менее, в целях урегулирования мы рассматриваем возможность предоставления таких беспрецедентных условий труда", - подчеркнул глава Минэнерго.





Он также отметил, что со стороны бастующих были требования, связанные с обеспечением охраны труда и безопасности производственного процесса и требование со стороны представителей компании "БерАли" по повышению стоимости услуг этого предприятия. Последнее, заявил министр, решается в правовом поле.





Эти требования сейчас находятся на рассмотрении, и сейчас речь идет о трудоустройстве их в другие компании. Представители эти выбирают, в какую компанию идти, в какую не пойти. В целом идет, считаю, в конструктивном ключе диалог, и у меня есть такой пока осторожный оптимизм, что этот вопрос в конструктивном ключе разрешится", - проинформировал министр.





Он добавил, что власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство.





Все начиналось с хозяйственного спора, я не могу однозначно утверждать, что они стали инструментом, скорее всего речь идет о том, что в результате того, что данная компания проиграла тендер и вывесила объявление о том, что у него нет возможности в силу того, что они проиграли тендер, вас содержать, была какая-то инициатива, может быть, среди рабочих и сама компания участвовала в этом процессе. Я пока не могу утверждать окончательно, что вылилось в приезд в Астану. Тем не менее кто-то им оплатил билет, кто-то оплатил автобусы, доставку на место, кто-то предоставил им спальные мешки, освещение в СМИ, то есть вот это все, считаю, не просто так было сделано. Думаю, соответствующие госорганы на определенном этапе разберутся с этими подходами", - резюмировал министр энергетики.





В свою очередь председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказал, что переговоры с рабочими проводятся, но люди выходить на работу отказываются.





В прошлом году они защищали и отстаивали интересы совершенно другой компании. В этом году они пришли уже отставить интересы другой компании. Сам этот конфликт, как мне кажется, он достаточно неконструктивен. Это наводит на определенные мысли. Соглашайтесь на тех же самых условиях, но в этот раз уже мы сказали, что даем трехлетний договор", - цитирует Мирзагалиева Sputnik .





Также о ситуации с рабочими Жанаозена высказался аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.





Выплаты заработной платы, проживание и основные фонды - системные вопросы. Я предложил, зная эти проблемы, решить системно. А не решить моментально вопрос", - прокомментировал Ногаев.





По его словам, было предложено им перейти в состав инспекции труда и заниматься выравниванием ситуации.





Я считаю, что это нормальное, разумное и конструктивное предложение. И до сих пор я стою на этой позиции", - подчеркнул глава региона.





Ранее экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов, говоря о забастовке нефтяников, заявил , что это один из звоночков "цветной" революции. По его мнению, Казахстану нужно готовиться к информационным войнам и различного рода провокациям.





По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков , подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.





Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".





По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.





Вечером 11 апреля протестующих задержали . Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.





Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".





До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.