В Жезказгане построили современный модульный инфекционный госпиталь

Жезказган. 9 октября. Kazakhstan Today - В Жезказгане за два месяца построили новый модульный инфекционный госпиталь на 200 коек, передает Kazakhstan Today.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил новый госпиталь в ходе рабочей поездки в Жезказганский регион. Сдача больницы планируется в конце октября. Работы в здании практически завершены, осталось привести все в порядок палаты после строителей. Идёт благоустройство территории.

Проблем никаких нет. В сроки идём. До 15 октября планируем закончить основную часть и начать пусконаладку. Почти все блоки заканчиваем, кровати поставили", - доложил представитель строительной компании Асет Ибраев.

Больница будет соответствовать всем стандартам инфекционного контроля. Её оснастят новым медицинским оборудованием для диагностики и лечения: компьютерным томографом, цифровым рентген-аппаратом, системой медгазов, УЗИ, ЭКГ, ИВЛ и многим другим. Боксы будут с отдельным входом. Внутри каждого бокса предусмотрена максимальная изоляция. Входить в них будут по специальным чипам. В госпитале установлена умная система вентиляции с высоким классом безопасности. В палатах у каждой кровати имеется кнопка вызова постовой медсестры. Жениса Касымбека интересовал вопрос с кадрами: кто будет работать в новой больнице?

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, расчёт по количеству специалистов произведён. Требуется 204 сотрудника, из которых 50 врачей, 82 - средний медицинский персонал. В штат модульной инфекционной больницы наберут местных специалистов, отработавших в первую волну коронавирусной инфекции. Для усиления планируют направить 23 врача из Караганды.

В летний период ситуация с коронавирусом была непростой для Жезказганского региона, поэтому сейчас усилили внимание. Будет открыта современная модульная больница на 200 коек. Дополнительно будут поставлены два компьютерных томографа, рентген-аппараты, машины скорой помощи", - сказал Женис Касымбек.

Он сообщил, что при поддержке корпорации "Казахмыс" в Жезказгане предоставляются 22 квартиры молодым специалистам. В регионе создано зональное представительство управления здравоохранения.

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