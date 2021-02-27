В ЗКО полицейские приняли роды в патрульной машине

Уральск. 26 февраля. Kazakhstan Today - В ночь на 26 февраля сотрудники БПП ДП ЗКО оказали помощь двум беременным женщинам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , первый случай произошел на автодороге Самара-Шымкент около населенного пункта Алгабас. На трассе стояла заглохшая автомашина, в салоне которой находилась беременная женщина. Сотрудники полиции, пересадили ее в патрульную машину и поехали в город, попутно вызвав скорую. По пути у женщины начались роды. Полицейские приняли ребенка. В поселке Подстепное мать с новорожденной девочкой передали врачам скорой.

Второй случай произошел в Бурлинском районе, там сотрудники БПП ДП ЗКО быстро доставили роженицу в больницу. Отец планирует назвать малыша именем одного из сотрудников.

8 января в СКО сотрудница полиции приняла роды у сельчанки. 28 января на оперативном совещании капитана полиции Ольгу Кангозину наградили медалью МВД РК "За вклад в обеспечение правопорядка".

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