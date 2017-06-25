Ватикан направил традиционное послание мусульманам всего мира

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - Папский совет по межрелигиозному диалогу направил послание мусульманам всего мира, приуроченное к месяцу Рамадан и празднику Ораза айт. Письмо, подписанное председателем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Жан-Луи Тораном передано в Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы министерства, в письме выражается молитвенная солидарность в особое для мусульман время, а также сердечные пожелания благополучия, мира и радости.

В этом году послание было вдохновлено энцикликой Папы Франциска "Laudato Si'. Забота об общем доме", которое адресовано всему человечеству. В послании глава католической церкви обращает внимание на ущерб, который мы наносим окружающей среде. Некоторые философские, религиозные и культурные тенденции ставят под угрозу отношения человечества с природой, и этот вызов касается каждого из нас, независимо от религиозных убеждений. Наш мир - это "общий дом" для всех членов человеческой семьи, подчёркивается в документе.

Поэтому "ни один человек, нация или народ не может навязывать исключительно своё понимание планеты".

Именно поэтому Папа Франциск призывает "возобновить диалог о том, каким образом мы строим будущее нашей планеты, так как проблемы окружающей среды, с которыми мы сталкиваемся, и их человеческие корни касаются всех нас".

По словам Папы римского, "экологический кризис призывает к глубокому внутреннему обращению": для верного решения этой проблемы необходимо образование, духовная открытость и "глобальное экологическое обращение". Для нас, верующих, отношения с Богом должны проявляться через наше отношение к окружающей среде, отмечается в послании.

"Пусть благочестивые помыслы и благословения, вдохновляемые постом, молитвой и добрыми делами, поддержат вас с Божьей помощью на пути мира и добра", - пожелал Папский совет по межрелигиозному диалогу.

В пресс-службе МДРГО уточнили, что нынешнее послание является юбилейным: ровно 50 лет назад Папа Римский через новообразованный Папский совет по межрелигиозному диалогу впервые обратился к мусульманам по случаю их религиозных праздников.

Практика посланий мусульманам приветствий по окончании Рамадана является в Ватикане ежегодной. Послания передаются с помощью местных католических общин, папских представителей, присутствующих во всех странах мира.

Просмотров: 4787