Верховный суд обязал Минспорта выплатить сурдлимпийцу Канафину $250 тысяч

Минспорта отказало победителю Сурдлимпийских игр 2022 года в выплате причитающегося ему вознаграждения

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Казахстана обязал Министерство культуры и спорта выплатить призеру XXIV летних Сурдлимпийских игр 2022 года Еркебулану Канафину причитающееся денежное поощрение в размере 250 тысяч долларов, - Верховный суд Казахстана обязал Министерство культуры и спорта выплатить призеру XXIV летних Сурдлимпийских игр 2022 года Еркебулану Канафину причитающееся денежное поощрение в размере 250 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Верховного суда.





Еркебулан Канафин завоевал золотую медаль по дзюдо на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте Международного комитета спорта глухих (МКСГ).





Однако в выплате Канафину денежного поощрения Минспорта отказало. В результате спортсмен был вынужден обратиться в суд.





Специализированный межрайонный административный суд обязал министерство выплатить причитающуюся сумму борцу.





Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты", - проинформировали в пресс-службе суда.





Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов.





Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр по постановлению правительства предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов США. Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе", - заключили в Верховном суде.





Напомним, после победы Канафина в 2022 году Минспорта заявило , что намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет. В ведомстве рассказали, что по результатам проведенной экспертизы спортсмен оказался слышащим.





Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный сурдлимпийский комитет отправил Канафина Е. за свой счет", - говорилось в сообщении министерства.