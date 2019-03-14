Ветреная погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана

Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, сообщает "Казгидромет".
По данным синоптиков, в Алматинской области, в районе Жаланашколя, ветер усилится до 18-23 метров в секунду. В Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, утром туман. В Костанайской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области - утром местами туман.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства