Ветреная погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В пятницу на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на западе и северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.





Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, сообщает "Казгидромет".





По данным синоптиков, в Алматинской области, в районе Жаланашколя, ветер усилится до 18-23 метров в секунду. В Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, утром туман. В Костанайской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области - утром местами туман.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства