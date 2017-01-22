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Выжившей при обрушении дома в Шахане девочке подарили пианино22.01.2017
Общество  16:10

Караганда. 22 января. Kazakhstan Today - Выжившей при обрушении дома в Шахане девочке подарили пианино, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, 11 января на заседании Совета общественного согласия Карагандинской области под председательством депутата мажилиса, председателя Совета общественного согласия Нурлана Дулатбекова была рассказана история о Полине Андроповой. Девочка осталась на попечении у бабушки, которая беспокоилась о том, как ребенок будет заниматься в музыкальной школе без инструмента, передает Kazakhstan Today.

"Решением Совета общественного согласия Карагандинской области средства, собранные представителями областных этнокультурных объединений, было решено направить в виде адресной помощи Полине Андроповой на приобретение пианино. 20 января члены областной АНК побывали в Шахане и подарили Полине Андроповой музыкальный инструмент", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 1 января взорвался отопительный котел, установленный в подвале пятиэтажного дома №4 микрорайона №3 поселка Шахан, в результате которого произошло обрушение одного из подъездов дома. Из-под обломков были извлечены тела девяти жильцов. Еще два человека были госпитализированы.

Отметим, что в результате обрушения дома семилетняя Полина потеряла родителей и младшую сестренку.
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