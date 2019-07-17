Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today – Вкладыши к свидетельствам о рождении детей отменят при поездке в Кыргызстан, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РК.

Отныне жителям Казахстана теперь нет необходимости предъявлять при въезде в Кыргызстан вкладыши, которые прикреплялись к свидетельствам о рождении детей. Это решение было принято в рамках восьмого заседания Казахстанско-Кыргызского межправительственного совета с участием премьер-министра РК Аскара Мамина", - говорится в распространённом во вторник сообщении.

В ходе заседания был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан указанных стран.

Отмечается, что данный документ вступит в силу после одобрения парламентом обеих сторон.

В случае одобрения документ предусматривает казахстанцам, пересекающим границу с детьми, не предъявлять справку-вкладыш, которая прикладывается к свидетельству о рождении. Ранее наличие вкладыша с фотографией ребенка, который не достиг 16 лет, было обязательным", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства