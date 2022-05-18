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Внеплановая проверка Степногорской ТЭЦ выявила ряд нарушений

17.05.2022, 11:01 24191
Внеплановая проверка Степногорской ТЭЦ выявила ряд нарушений
Фото: Depositphotos
СТЕПНОГОРСК. 17 МАЯ - Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области в апреле провел внеплановую проверку в отношении ТОО "Степногорская ТЭЦ", в ходе которой был выявлен ряд нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства энергетики РК, внеплановая проверка проводилась на предмет выявления соблюдения требований к эксплуатации и техническому состоянию энергетического оборудования.
 

При проверке было установлено, что ТОО "Степногорская ТЭЦ" капитальные ремонты в 2020 году и 2021 году проведены не в полном объеме. Основной причиной срыва ремонтных работ руководство теплоцентрали назвало несвоевременность поставки материалов в период пандемии. Указанные недостатки привели к увеличению технологических нарушений в 2021 году", - говорится в сообщении Минэнерго.

 
Также были выявлены другие нарушения и упущения в эксплуатации, приведшие к снижению надежности работы котлов электростанции.
 
По результатам внеплановой проверки ТОО "Степногорская ТЭЦ" было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на постоянном контроле территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Акмолинской области Министерства энергетики РК.

30 марта по фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка.
 

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Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

17.05.2022, 21:22 9196
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 мая в Атырауской области ночью ожидается на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, востоке и в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 18 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.
 
Днем 18 мая на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
18 мая днем на большей части Акмолинской области ожидается дождь, в центре, на северо-востоке области - сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 18 мая в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Ветер северо-западный на юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте утром и днем 18 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
18 мая на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
18 мая ночью на юге, днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
18 мая в Жарминском районе ВКО ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
 
Утром и днем 18 мая на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 18 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный в центре, на юге области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 18 мая на севере, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 18 мая в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 18 мая на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики представили сезонный прогноз погоды на лето 2022 года в Казахстане.
 

Каким будет лето в Казахстане, рассказали синоптики

17.05.2022, 17:14 13671
Каким будет лето в Казахстане, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН, 17 МАЯ - Синоптики представили сезонный прогноз погоды на лето 2022 года в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", летом ожидаются дни как с неустойчивым характером погоды - проливными дождями, грозами и освежающим северо-западным ветром, так и с погожими днями. 
 

В первые два летних месяца в западной половине республики температура воздуха прогнозируется выше нормы, а в восточной половине страны - около нормы. Более прохладным ожидается август - температурный фон в большинстве областей Казахстана прогнозируется в пределах климатической нормы, выше нормы предполагается только лишь на крайнем севере Казахстана", - отмечают синоптики.

 
В июне на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы, несколько чаще дожди вероятны в северо-восточной половине республики, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны - в пределах нормы. В июле и августе, напротив, осадки предполагаются на большей части страны - около климатической нормы.
 
В РГП "Казгидромет" напомнили, что сезонный прогноз погоды представляет собой описание усредненных метеорологических параметров (температура воздуха и количество осадков), выраженных в виде отклонений (аномалий) от климатических величин (многолетняя норма) для рассматриваемого сезона.
 

FlyArystan открывает рейсы в Прагу

17.05.2022, 16:51 14771
FlyArystan открывает рейсы в Прагу
Фото: instagram/flyarystan
АКТАУ. 17 МАЯ - Бюджетная авиакомпания FlyArystan открывает продажу билетов по направлению Актау - Прага - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стоимость перелета Актау - Прага начинается от 48 280 тенге. Рейсы будут осуществляться с 12 июня по воскресеньям с добавлением второй частоты по четвергам с 6 июля. Билеты доступны в мобильном приложении и на сайте авиакомпании.
 

Прага - первый европейский город в маршрутной сети FlyArystan, поэтому мы с особой радостью открываем новое направление для путешествий казахстанцев в Пражский град. Это один из самых красивых городов Центральной Европы, где средневековые соборы соседствуют с современной инфраструктурой и городскими событиями. Помимо студентов из Казахстана, которые составляют одну из многочисленных групп иностранных студентов, желающие оздоровиться смогут отправиться в один из лучших санаторных курортов Европы - Карловы Вары", - поделилась новостью директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова. 

 
FlyArystan будет совершать рейсы из Актау в аэропорт Праги, который расположен в 17 км от чешской столицы. Из аэропорта ходят автобусы городского транспорта и дальнего следования, экспресс-маршруты до станции "Прага - Главный вокзал", а также авто в прокат через различные carsharing-сервисы. 
 

Согласно требованиям въезда в Чешскую Республику необходимо наличие шенгенской визы. Наличие паспорта вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тестирования не нужны. При планировании поездки в Прагу информацию о визовых требованиях необходимо уточнять в визовом центре по ссылке", - сообщили в пресс-службе.   

 
В авиакомпании напомнили, что из Актау FlyArystan также совершает прямые рейсы в Кутаиси, Баку и Стамбул. В Актау казахстанцы могут долететь из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и через стыковочные рейсы из других городов.


 

В Актау сбежавший солдат-срочник самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции

17.05.2022, 15:07 17706
АКТАУ. 17 МАЯ - Сбежавший солдат-срочник самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
17 мая 2022 года около 07.15 военнослужащий воинской части 6656 самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции Актау, сообщает lada.kz. 
 
По данным пресс-службы регионального командования "Батыс", рядовой встретился со своими родителями. Проводится служебное расследование. 
 
Напомним, солдат-срочник ушел с маршрута патрулирования в 4-м микрорайоне 14 мая в 22.55.
 

В Минтруда РК озвучили средний размер пенсионных выплат

17.05.2022, 12:09 22161
В Минтруда РК озвучили средний размер пенсионных выплат
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучили средний размер пенсионных выплат в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 мая 2022 года составил 105 193 тенге", - сообщили в министерстве. 

 
По данным ведомства, на 1 мая казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 939,3 млрд тенге. В апреле 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 234,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 163,1 млрд тенге. 
 

По состоянию на 1 мая 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 245 тысяч человек", - добавили в Минтруда РК. 

 
Ранее сообщалось, что пенсионные накопления казахстанцев за март уменьшились на 605,6 млрд тенге.
 

СМИ: экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы попал в больницу

17.05.2022, 10:50 24331
СМИ: экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы попал в больницу
Фото: facebook/Арыстанбек Мухамедиулы
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ – В больнице Нур-Султана подтвердили, что бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала КТК, экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы попал в больницу.
 
Сообщается, что внимание антикоррупционной службы привлекли траты на дорогостоящую международную выставку "Шествие Золотого человека". Она обошлась бюджету в 1 миллиард 200 миллионов тенге. 
 
Отмечается, что изначально планировалось, что экспонат провезут по странам Европы, Азии и США. Однако планы полностью воплотить не удалось.
 

Теперь несколько должностных лиц Нацмузея подозревают в возможном хищении 146 миллионов тенге. Имена пока не разглашают. Но в Сети появилась информация о том, что Мухамедиулы якобы перерезал себе вены. В столичной больнице заявили, что музейный начальник действительно у них. Но он поступил к ним на плановую операцию", - говорится в материале. 

 
Как проинформировал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов, антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора, по его словам, составила 1,2 миллиарда тенге. 
 
Ранее сообщалось, что бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором опроверг обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег.
 

В нескольких районах Алматы временно отключат горячую воду

17.05.2022, 10:15 26166
В нескольких районах Алматы временно отключат горячую воду
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - Ряд зданий в Жетысуском районе Алматы на день отключат от горячей воды 19 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 9.00 до 18.00 19 мая 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Жумабаева - Северное кольцо - Павлодарская - Палладина", - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

 
В компании объяснили, что ограничения вводятся для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции на насосной станции.

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Также в компании сообщили, что 18 мая с 9.00 до 18.00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Жарокова - Аль-Фараби - Гагарина - Ходжанова. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Кроме того, подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена с 16 по 20 мая в контурах улиц Стахановская - Ганибет - Буденного - Станкевича и 13-й микрорайон; с 16 по 27 мая в контурах улиц Клары Цеткин - Днепровская - Спасская - Урицкого. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

17.05.2022, 08:40 23926
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Северо-Западный циклон и связанные с ними атмосферные фронты по-прежнему сохранят свое влияние на большую территорию Казахстана, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юге и востоке страны ожидается погода без осадков. По республике сохранятся усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке страны - шквал, град, на юге, юго-западе, северо-востоке - пыльные бури, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, ночью на севере, западе, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере, западе порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области - гроза, днем на западе, в центре областей ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза, в центре, на севере области пыльная буря, на западе, востоке, юге области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Актюбинской области усилится ветер до 15 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются гроза, шквал, град, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области - туман. 
 
На северо-западе Павлодарской области днем ожидается гроза, пыльная буря, на севере, западе области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, на западе, севере области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидаются осадки, +26 - +28 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +24 - +26 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

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