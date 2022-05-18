Внеплановая проверка Степногорской ТЭЦ выявила ряд нарушений

Фото: Depositphotos
СТЕПНОГОРСК. 17 МАЯ - Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области в апреле провел внеплановую проверку в отношении ТОО "Степногорская ТЭЦ", в ходе которой был выявлен ряд нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Министерства энергетики РК, внеплановая проверка проводилась на предмет выявления соблюдения требований к эксплуатации и техническому состоянию энергетического оборудования.
При проверке было установлено, что ТОО "Степногорская ТЭЦ" капитальные ремонты в 2020 году и 2021 году проведены не в полном объеме. Основной причиной срыва ремонтных работ руководство теплоцентрали назвало несвоевременность поставки материалов в период пандемии. Указанные недостатки привели к увеличению технологических нарушений в 2021 году", - говорится в сообщении Минэнерго.
Также были выявлены другие нарушения и упущения в эксплуатации, приведшие к снижению надежности работы котлов электростанции.
По результатам внеплановой проверки ТОО "Степногорская ТЭЦ" было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на постоянном контроле территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Акмолинской области Министерства энергетики РК.
30 марта по фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка.