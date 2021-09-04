АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Во всех школах Алматинской области внедрено приложение Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Организации образования в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими, моющими средствами, санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, бактерицидными лампами, тепловизорами. Полностью охвачены вакцинацией учителя и работники школ области против коронавирусной инфекции. Во всех организациях образования внедрено приложение Ashyq. На сегодняшний день в школьных столовых имеется 61 рециркулятор. Обучающиеся, педагоги и персонал, имеющие признаки инфекционных заболеваний, с момента выявления указанных признаков изолируются в домашних условиях немедленно до прибытия бригады скорой медицинской помощи либо приезда родителей", - рассказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля области Гаухар Каткенова на брифинге, посвящённом распространению коронавирусной инфекции среди детей и соблюдению санитарных требований в школах.





В свою очередь, заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области по родовспоможению и детству Лейла Серикбаева рассказала, что за 7 месяцев 2021 года в инфекционные стационары госпитализированы 208 детей, из них 54 - дети до 1 года.

Признаками заболевания у детей могут быть вялость, головная боль, признаки ОРВИ, повышение температуры, потеря аппетита, боли в животе. Но при этом дети переносят инфекцию легче, чем взрослые. Поражение легких как у взрослых от коронавирусной инфекции у детей не отмечено. СOVID-19 у детей преимущественно поражает верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы как при простуде (температура, заложенность носа, насморк, боль или першение в горле), вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и у нас не встречались дети с картиной пневмонии, угрожающей жизни как у взрослых", - рассказала Серикбаева.





Она подчеркнула, что дети также переносят постковидный синдром в виде бессонницы, болей в мышцах, желудочно-кишечном тракте и области сердца и нарушения концентрации внимания.





Об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в школах на брифинге рассказала руководитель управления образования области Айжан Адамбекова.





По её информации, учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом школы. Составляется расписание занятий, в случае дистанционного занятия они указываются в расписании. Время перерыва между уроками устанавливается с учетом обеспечения максимального отрыва обучающихся начальных, средних и старших классов. Кабинетная система обучения не применяется, занятие проводится по принципу 1 класс - 1 кабинет. Занятия физкультурой проводятся на свежем воздухе или в спортивных залах с постоянным проветриванием. Публичные мероприятия прекращаются.

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