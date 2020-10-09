Во всех столичных школах до конца года установят камеры видеонаблюдения

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - 4752 камеры видеонаблюдения планируется установить в школах Нур-Султана до конца года. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела управления цифровизации и государственных услуг Нур-Султана Даниял Айткенов, передает Kazakhstan Today.

Для обеспечения полноценного видеонаблюдения в настоящий момент идут работы по установке камер в школах. До конца года мы планируем оснастить 4752 камерами. Таким образом, видеонаблюдением в столице будет охвачено 100% школ", - сообщил Даниял Айткенов.

По его словам, на сегодня учебные заведения полностью оснащены компьютерной техникой и доступом к сети интернет. Также в них открыты кабинеты робототехники и STEM-лабораторий.

В школьных столовых внедрен безналичный расчет, благодаря которому родители могут контролировать питание своих детей", - отметили в пресс-службе акима Нур-Султна.

В ведомстве также добавили, что для раскрытия потенциала учеников в столице ежегодно проводятся научно-образовательные STEM-олимпиады, которые вобрали в себя все последние достижения в области технического образования. Олимпиада состоит из таких наук, как инженерия, программирование, робототехника и 3D-моделирование.

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