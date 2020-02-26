Во вторник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Во вторник, 25 февраля, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и северо-западе ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе - гололед, на севере и северо-западе - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью - низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Туркестанской областях местами ожидается туман.

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