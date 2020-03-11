Во вторник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Во вторник, 10 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК все так же будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере и востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке - метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской области ожидается местами низовая метель, туман, гололед, ночью - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью и утром местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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