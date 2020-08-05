Во вторник на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Во вторник, 4 августа, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и востоке РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на западе ожидаются местами сильные дожди, грозы, шквал, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет"

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами шквал.

В Актюбинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, днем возможен град.

В Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ветер 15-23 метров в секунду.

Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской области, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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