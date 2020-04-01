Во вторник на большей части республики ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Во вторник, 31 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на юге, юго-западе и западе с прохождением атмосферных фронтов местами ожидается дождь. Местами по республике ожидаются на юге гроза, ночью пыльная буря, на востоке, ночью и утром туман, усиление ветра", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью усиление ветра до 15-20, местами 23 метра в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 18-23, днем порывы 28 метров в секунду.

В Актюбинской области, в Мугалжарском районе, усиление ветра до 18 метров в секунду.

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